خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس باكستان بيوم الاستقلال

المصدر: أبوظبي - صبري صقر، وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وإلى ذلك احتفلت السفارة الباكستانية أمس بيوم الاستقلال الـ 73 في مقر السفارة في أبوظبي.

ورفع غلام داستجير سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة علم باكستان في مقر السفارة بحضور عدد كبير من الشخصيات يمثلون مختلف أطياف الجالية الباكستانية المقيمة في الدولة بحضور مسؤولي السفارة.

وتحدث السفير غلام داستجير في كلمته خلال الحفل عن التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الباكستاني لنيل استقلاله، كما تحدث عن المثل العليا ومسيرة الأمة إلى السلام والتقدم.

ونقل غلام داستجير في كلمته تحيات الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان، وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان إلى الجالية الباكستانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد غلام داستجير تأكيد موقف باكستان المؤيد للشعب الكشميري، داعياً إلى تسوية سلمية لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات الشعب الكشميري.

تنمية

وأكد غلام داستجير في تصريحات لـ«البيان»: «اعتزاز بلاده بدور دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً ووقوفها الدائم بجانب باكستان في مختلف الظروف ومساهمتها في تحقيق التنمية في جميع المجالات».

وأعرب السفير الباكستاني عن تقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن قادة البلدين حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية.

معاملة طيبة

وأشار إلى أن الجالية الباكستانية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بمعاملة طيبة في مختلف إمارات الدولة. وأضاف: «إن يوم الاستقلال ينبغي اعتباره يوماً للتأمل والتفكير في كيفية توجيه طاقاتنا لتنمية باكستان». واختتم الحفل بعروض موسيقية وأناشيد وطنية.