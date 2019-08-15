محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد ويبحثان قضايا الوطن والمواطنين

المصدر: دبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تبادل سموهما الحديث حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في جميع مناطق الدولة.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمعه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودوّن سموه معلقاً على الصورة: «مع أخي محمد بن زايد.. فخر الوطن.. والوطن الذي يجمعنا».

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما حضره محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.