«إسلامية دبي» تدعم اللجنة العمالية بأكثر من مليون درهم في النصف الأول

المصدر: دبي - وام

دعمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي من خلال توفير وجبات غذائية بقيمة بلغت أكثر من مليون درهم في النصف الأول من العام 2019 شملت حوالي 1500 حالة إنسانية مستفيدة.

وقال أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة: إن التعاون القائم مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال يهدف إلى دعمها باعتبارها الجهة الرسمية والمسؤولة التي تُعنى بالمنشآت المختلفة العاملة في القطاع الخاص على مستوى إمارة دبي بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم /‏3/‏ لسنة 2011 لأجل تحسين العلاقات الإنسانية. وأضاف أن التعاون مع اللجنة يأتي بوصفه خطوة مجتمعية مهمة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني وذلك في إطار حرص الدائرة على تنويع جهودها في المبادرات.