تدريب مشاركي «الحاضنة الاجتماعية» على طرح مشاريعهم أمام التحكيم

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أمس، ورشة عمل تحضيرية للفرق المتأهلة في برنامج الحاضنة الاجتماعية لتدريبهم على المبادئ الأساسية المطلوبة لطرح مشاريعهم الاجتماعية بنجاح أمام لجنة التحكيم وبأسلوب مهني ومحترف.

وتعقد هذه الورشة لمساعدة الفرق المشاركة على تقديم مشاريعهم المقترحة بشكل رسمي أمام لجنة التحكيم في نهاية الشهر الجاري، حيث ستتم تصفية الفرق المرشحة في برنامج الحاضنة الاجتماعية والبالغ عددها 25 فريقاً إلى 10 فرق نهائية.

وتعتبر حاضنة معاً الاجتماعية، أول برنامج تطلقه الهيئة بشكل رسمي يركز على تنمية المشاريع الاجتماعية، وتعمل اليوم جميع الفرق المشاركة على توفير حلول اجتماعية مستدامة تسهم في تحسين نمط حياة أصحاب الهمم في العاصمة أبوظبي.

وأعلنت هيئة «معاً»، أنها سوف تستثمر في البرنامج أكثر من 4.4 ملايين درهم لتستفيد منها الفرق الـ 10 المرشحة للمرحلة النهائية، وذلك من أجل تغطية نفقات مشاريع المشاركين كتوفير التوجيه ومساحات العمل والخبرات وتسهيل فرصة التعامل مع المستثمرين.