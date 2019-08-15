شرطة دبي تمكّن عمالها والنزلاء من الاتصال بذويهم مجاناً

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في العمل على إسعاد المجتمع، نظم مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة «دو»، مبادرة «اتصال السعادة» الهادفة إلى إسعاد الفئات المساعدة العاملة في شرطة دبي، والعمال، إلى جانب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، عبر تمكينها من الاتصال بذويهم مجاناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت عواطف السويدي، الرئيس التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، أن المبادرة التي تم تنظيمها تحت شعار «نصلكم مع أحبائكم.. حتى نسعدكم في عام التسامح»، تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات لتحقيق السعادة في المجتمع من خلال المبادرات المتنوعة التي تنفذها لخدمة المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية تعزز قيم التسامح في المجتمع.

وأشارت إلى أن مبادرة «اتصال السعادة» هدفت إلى إدخال السعادة للفئات المساعدة العاملة بالقوة والعمال، والنزلاء في المؤسسات العقابية، عبر تمكينهم من التواصل مع أسرهم بالمجان، حيث تولى مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع شركة «دو» مهمة نشر الفرح والبهجة عبر توفير كبائن اتصال مرئية متنقلة ومجانية لهذه الفئات من أجل التحدث مع ذويهم والاحتفاء بفرحة العيد.

وأشارت السويدي إلى أن مبادرة «اتصال السعادة» أتاحت الفرصة لكثير من النزلاء الذين لم يتواصلوا منذ مدة مع ذويهم من إجراء مكالمات مرئية معهم، فيما عبر المستفيدون من المبادرة عن سعادتهم البالغة بإجراء مكالمات مرئية مع ذويهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.