«طرق دبي» تحصد جائزة التنقل الذكي لتقنية المرقاب في الحجز الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة التنقل الذكي عن نظام المرقاب، وهو نظام إلكتروني يُعنى بتنظيم نشاط النقل بمركبات الليموزين الفاخرة، وخدمة الحجز الإلكتروني «E- Hail» عبر «أوبر وكريم»، ومنحت الجائزة شركة البيانات الدولية «IDC» المعنية بتقدير المشاريع والخدمات الأكثر ابتكاراً في المجال التكنولوجي، ومقرها الإقليمي في دبي.

وعبر خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عن سعادته بهذه الجائزة التي تصدر عن جهة مشهود لها بالشفافية واهتمامها الكبير بالمدن الذكية والمشاريع المرتبطة بها.

وأضاف العوضي: «هذه الجائزة تعكس جهودنا لتطوير قطاع النقل للمركبات الفاخرة، من خلال تركيب أجهزة تتبُّع في هذه المركبات ترصد تفاصيل مجالها الحيوي في إمارة دبي، تجسيداً لمبادرة «المدينة الذكية»، التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة».

وتابع: «تم تركيب الجهاز في 5700 مركبة من إجمالي 6200 مركبة، وإطلاق هذه التقنية يستهدف تحسين خدمة التنقل بمركبات الليموزين بوصفها وسيلة تنقل تتصف بالرفاهية، لذا نسعى إلى دعم هذه السمة، من خلال حرصنا على تحقيق أهداف عدة، منها على سبيل المثال: التعرف إلى إجمالي المسافات والساعات الإجمالية التي قطعتها هذه المركبات في رحلاتها مع المتعاملين، ومراقبة عدد الركاب والرحلات التي تنجزها هذه المركبات، والتعرف إلى حجم الطلب بين شركات النقل الفاخر وشركات الحجز الإلكتروني، ورصد سلوكيات وتجاوزات السائقين، ومراقبة المواقع الجغرافية الأكثر ازدحاماً ومدى توفر المركبات المتاحة بها».

وأوضح أن الأجهزة مربوطة بالنظام الإلكتروني «المرقاب»، الذي يوفر معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لضمان جودة الخدمة، والتحليل المباشر لهذه المعلومات، والتحقق من مؤشرات الأداء لهذا القطاع، موضحاً أن التقنية تهدف إلى ضمان سلامة مركبات الحجز الإلكتروني وسيارات النقل الفاخر «الليموزين».