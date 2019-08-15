ورشة تدريبية للفريق التنفيذي في لجنة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نظمت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات أول من أمس ورشة تدريبية للفريق التنفيذي حول نظام تسجيل المرشحين ونظام التحصيل المالي في لجنة الإمارة.

وتضمنت الورشة محاور عدة، أبرزها كيفية تسجيل المرشحين وفق البرنامج الإلكتروني الذي أعدته اللجنة الوطنية للانتخابات، بما يضمن دقة أكبر في حفظ البيانات، إضافة إلى سهولة الحصول على الكثير من التقارير الفنية من خلال هذا النظام.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان: «أن الورشة ناقشت جميع التفاصيل المتعلقة بتسجيل المرشحين، واطلع الفريق التنفيذي على إجراءات التسجيل، وكذلك القواعد القانونية المنظمة لعملية التسجيل».

ونوه السويدي إلى أهمية الورشة في إكساب الفريق المهارات الفنية والقدرة على إنجاز المعاملات المطلوبة بدقة عالية.

وجدد رئيس اللجنة التأكيد على جاهزية إمارة عجمان الكاملة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، داعياً الجميع إلى التعاون والمشاركة لإنجاح هذا الحدث الوطني وتعزيز مسيرة النجاحات التي حققتها الدولة في الدورات السابقة لانتخابات المجلس.

تثقيف

وأشار السويدي إلى حرص اللجنة البالغ على تقديم أفضل الخدمات وبما يلبي طموحات الفرد والمجتمع وينسجم مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة في جميع مراحل العملية الانتخابية. إلى ذلك أنجزت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، حملتها التوعوية من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات الخاصة بالعملية الانتخابية في مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة، وتضمنت الكتيبات التعريفية بالحدث المرتقب بدءاً من كتيب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ودليل الناخب والمرشح بهدف الوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع. وأتاحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل ما يلزم من معلومات وتفاصيل عن العملية الانتخابية.