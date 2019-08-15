بدء تقييم مرشحي برنامج عجمان لإعداد القادة

المصدر: عجمان- البيان

بدأ برنامج عجمان لإعداد القادة، الذي تشرف عليه دائرة الموارد البشرية في عجمان بمرحلة التقييم والاختبارات للمرشحين المتقدمين من الفئات القيادية والإشرافية بمختلف الجهات الحكومية بالإمارة للمشاركة في الدورة الثالثة من البرنامج.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير العام لدائرة الموارد البشرية، أن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج عجمان لإعداد القادة يأتي في ظل التوجهات الجديدة، التي تشهدها القطاعات الحكومية في الدولة بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص، وانسجاماً مع رؤية عجمان 2021 وخطتها الاستراتيجية.

مؤكداً سعي الدائرة إلى تأهيل الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بالإمارة، والعمل على صقل مهاراتهم وتدريبهم على أهمية أدوات القيادة والإدارة، لتمكينهم من مواجهة التحديات بفاعلية مستمرة، من خلال برنامج عجمان لإعداد القادة والذي سيسهم في الوصول إلى حكومة متميزة، تتسم بعمل حكومي ذي كفاءة وفعالية وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة بالمعرفة والطموح.

وأضاف: «إن تصميم محاور البرنامج في دورته الثالثة يأتي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومواكباً لنموذج الإمارات للقيادة الحكومية الذي أطلقته الحكومة الاتحادية، بهدف تعزيز مسيرة الدولة عبر إعداد قيادات وكوادر وطنية يمكنها الانتقال بالعمل الحكومي إلى آفاق جديدة في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على استشراف المستقبل».