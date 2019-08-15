100 حافظ للمصحف الشريف بمركز حميد بن راشد لخدمة القرآن في عجمان

أعلن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان وصول عدد الخاتمين لحفظ كتاب الله لدى المركز إلى 100 من الذكور والإناث.

وذكرت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن المركز أكمل هذا العدد في مشروعين من المشاريع الأساسية والفاعلة، هما الحلقات الدائمة للقرآن الكريم، والدورة المكثفة لحفظ القرآن الكريم التي تتخلل الإجازات الدراسية، وذلك تحت رعاية ومتابعة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي ظل توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وأشارت إلى أن المركز تعدى المئة حالياً، ويعمل ضمن خطة إلى تحطيم أرقام قياسية في الدولة، وذلك من خلال خطط وبرامج يعدها تهدف إلى أن تكون إمارة عجمان إحدى المنصات العالمية للراغبين في الوصول إلى أعلى المستويات في القرآن الكريم وعلومه المتصلة بالقراءات وفنون التلاوة. عجمان - وام