طلائع الحجاج يعودون إلى أرض الوطن

المصدر: متابعة: رامي عايش، وصبري صقر

بكل ألوان الترحيب من ورود وقهوة وتمور وهدايا استقبلت مطارات الدولة طلائع الحجاج القادمين من البقاع المقدسة، الذين انتهوا من مناسكهم في أجواء رحمانية تسودها السكينة والخشوع، ناهيك عن توفير القيادة الرشيدة لهم جميع الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات عودتهم على أكمل وجه، فقد أبدى جموع الحجاج «المتعجلين» إعجابهم بمستوى الخدمات والتسهيلات المتوفرة منذ إقلاع الطائرة إلى أن وصلت إلى أرض الدولة، مثنين على القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في تسخير كل الإمكانيات من أجل إتمام هذه الشعيرة العظيمة على أكمل وجه، كما أثنوا على الخدمات المميزة في المملكة العربية السعودية.

إكمال

وأكمل حجاج دولة الإمارات أداء مناسك الحج أمس، مع نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق وبدأت عودة طلائع الحجاج إلى الوطن ابتداء من أول من أمس، للمتعجلين منهم وتستمر حتى الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، أن حجاج دولة الإمارات بخير وصحة بعد أداء ضيوف الرحمن للمناسك، بينما يتواصل عمل مختلف اللجان حتى مغادرة كل حجاج الدولة للأراضي المقدسة بهدف الوقوف على أدق التفاصيل وتوفير كل المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجونها حتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وأشاد الكعبي بدور القيادة الرشيدة ومتابعتها المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحرصها على توفير كل الخدمات التي ساهمت في أداء الحجاج لكل المناسك بيسر وسهولة.

وأعرب الكعبي عن خالص تهانيه للقيادة في المملكة العربية السعودية على النجاح المبهر في استقبال ملايين الحجاج هذا العام عبر توفير أرقى المرافق والمنشآت وتجهيز كل المستلزمات في المشاعر المقدسة، إضافة إلى تقديم سبل الرعاية المتواصلة للحجاج من مختلف دول العالم.

ألوان الترحيب

وبالورود والقهوة والتمور والهدايا، وأجمل عبارات التهنئة، استقبلت مطارات دبي، مساء أمس، طلائع الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة وسط أجواء احتفالية بعودتهم سالمين بعد أدائهم مناسك «الفريضة» بسهولة ويسر هذا الموسم، في وقت اتخذت فيه سلطات المطار الإجراءات اللازمة من أجل راحتهم وإنجاز معاملاتهم دون تأخير.

ووصلت إلى مطار دبي مساء أمس رحلتان للخطوط الجوية السعودية على متنها عشرات الحجاج المواطنين، إحداها وصلت عند الساعة السابعة والنصف، والأخرى بعدها بنحو ساعة ونصف الساعة، فيما ستصل ظهر غد الجمعة بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي والمؤلفة من 80 حاجاً، إضافة إلى حجاج آخرين سيصلون على الرحلة نفسها لطيران الإمارات، ورحلات الناقلة السعودية وفيما أوضح محمد المرزوقي رئيس اللجنة العليا للحج في «المطارات».

وقال المرزوقي لـ«البيان»، إن اللجنة وفرت جميع الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات عودة حجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تخصيص كونترات لهم، وأحزمة للحقائب، تفادياً للزحام، إضافة إلى تخصيص كراسٍ وسيارات كهربائية لكبار السن وإصحاب الهمم من باب الطائرة وحتى إنهاء الإجراءات والمغادرة، إضافة إلى أماكن خاصة لوضع ماء زمزم.

فرق عمل

وأشار إلى أن الجهات المختلفة المشاركة في اللجنة العليا للحج، استعدت مبكراً لعودة الحجاج، بتشكيل فرق عمل لتسهيل كل ما يتعلق بهذه العودة، لا سيما المطار، والشرطة، و«الإقامة وشؤون الأجانب»، والجمارك، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودناتا، وطيران الإمارات، والخطوط الجوية السعودية.

إضافة إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لافتاً إلى أن جميع هذه الجهات أرسلت ممثليها لاستقبال الحجاج العائدين، وتوزيع الهدايا عليهم، منها مصاحف وعطور.

وأضاف: «تمكن الحجاج من إنهاء إجراءات عودتهم بسرعة كبيرة وفقاً للإجراءات التي كانت معدة سلفاً من قبل إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، كما أن جميع فرق المساندة موجودة على مدار الساعة لتيسير خروجهم، ليعودوا إلى منازلهم من دون أي تأخير أو تعب، زيادة على توفير لوحات إرشادية في صالة القادمين لتعريف الحجاج بأماكن وجود حقائب الأمتعة ومياه زمزم، وكذا توفير مواقف لتسهيل حركة دخول وخروج أقاربهم ومستقبليهم».

3 رحلات

أما في أبوظبي فقد توافد حجاج بيت الله الحرام العائدين من المملكة العربية السعودية أمس إلى مطار أبوظبي الدولي، ومن المقرر أن تصل في الخامسة عصر اليوم رحلة رئيسية لحجاج الدولة على أن تصل 3 رحلات غداً الجمعة.

كانت أولى رحلات العودة لجموع الحجاج «المتعجلين» الذين أدوا فريضة الحج هذا العام قد وصلت مساء الثلاثاء عبر الرحلة القادمة من مطار جدة إلى مطار أبوظبي الدولي. وجهز مطار أبوظبي الدولي استعدادات خاصة لاستقبال الحجاج العائدين.

حيث قررت الجهات المعنية بالمطار تخصيص فريق من الموظفين لإنهاء إجراءات عودة الحجاج وتسهيل تحميل حقائبهم.

وشهدت صالات استقبال المسافرين توافد عدد من أهالي الحجاج وذويهم الذين استقبلوهم بالفرح والسعادة ودعوات إلى الله أن يتقبل فريضة الحج.

وقامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بجهود كبيرة لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات الحجاج من خلال متابعة الحملات المختلفة وتأدية المناسك الحج هذا العام بكل يسر وسهولة. وبذلت بعثة الحج الرسمية جهوداً كبيرة في تجهيز الخيام والمرافق لحجاج الدولة وخاصة مع سقوط الأمطار التي شهدتها الأراضي المقدسة خلال فترة الحج، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات الأساسية من الأكل والشرب والمواصلات، وجودة الخدمات الطبية أثناء أداء المناسك.

وقدمت السلطات في مطارات جدة والمدينة المنورة وأبو ظبي، تسهيلات كبيرة لتيسير إجراءات سفر وعودة الحجاج إلى أرض الوطن.



رعاية واهتمام

أعرب عدد من الحجاج عن شكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على الدعم والرعاية والاهتمام التي حظوا بها من خلال البعثة الرسمية التي سهرت على راحتهم طوال الموسم، ووفرت لهم أرقى الخدمات والتسهيلات.

وأشادوا بالخدمات والتسهيلات التي وفرتها المملكة العربية السعودية لجميع الحجاج، ابتداء من وصولهم إلى الديار المقدسة، ومروراً بأداء المناسك، وانتهاء بتأمين مغادرتهم من هناك، والتعديلات الجديدة، التي قامت بها لتسهيل تأدية المناسك على حجاج بيت الله الحرام هذا الموسم.



