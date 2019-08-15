شرطة أبوظبي تنظم محاضرة عن السلامة المرورية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية الاجتماع الدوري للعمليات الشرطية في معهد تدريب الشرطة، بحضور مديري الإدارات ونوابهم ورؤساء الأقسام ومديري الأفرع وجميع الضباط ومكاتب الوحدات الاستراتيجية.

وذلك ضمن إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني وتوحيدها في الإدارة العامة للعمليات الشرطية في العمليات الإدارية والإجرائية وتوحيد جهود العاملين، وإكسابهم المهارات والخبرة المطلوبة ونقل المعرفة.

ورحب مدير عام العمليات الشرطية بالحضور، شاكراً جهودهم الطيبة والمبذولة في تعزيز الأمن والأمان، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالخدمات الشرطية المقدمة للجمهور، موجهاً بضرورة نقل المعرفة الأمنية الميدانية والإدارية وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية.

من جانبه أوضح النقيب عبدالرحمن إبراهيم علي الشامسي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في الإدارة العامة للعمليات الشرطية خلال الاجتماع، نسبة الإنجاز للوحدات الاستراتيجية في الربع الأول والثاني على مستوى الإدارات والأقسام، مشيراً إلى اتباع معايير التميز، ما يحسن من تنفيذ العمليات وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة وحرفية وتميز.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاستراتيجية والأجندة الوطنية، والعمليات الإدارية ونتائج المبادرات المستحدثة، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الوزارية وعرض المقترحات والشكاوى لجميع الإدارات ومناقشة مؤشر الجرائم المقلقة للربع الثاني.