تخريج 1300 منتسب لشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت إحصائية معهد تدريب الشرطة برأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي عن إقامة 54 دورة تدريبية تخصصية تخرّج منها 1300 منتسب، فضلاً عن تنظيم 12 فعالية خاصة بعام التسامح و15 مشاركة مجتمعية.

وأكد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن الدورات التخصصية المعتمدة في معهد تدريب الشرطة تقام وفق معايير تدريبية متقدمة ومتطورة في المجال الأمني والشرطي، وذلك بهدف صقل مهارات العاملين بوزارة الداخلية في الجانبين النظري والميداني، ما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة لشرطة رأس الخيمة، داعياً جميع المنتسبين إلى ضرورة الاستفادة من البرامج والدورات التدريبية في المعهد وترجمتها إلى تطبيقات عملية ملموسة بما يتواكب مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية.

وذكر العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب الشرطة أن الدورات التدريبية التي بلغ عددها خلال النصف الأول من العام 54 دورة تدريبية تخصصية وتخرّج منها 1300 منتسب، شملت فئة الضباط بمشاركة 132 ضابطاً، وصف الضباط «561 منتسباً» وفئة العنصر النسائي «48 منتسبة»، ودورات مشتركة «500 منتسب».