«أبوظبي القضائية» تختتم دورتي «تكوين الكاتب العدل»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة الكاتب العدل في دائرة القضاء في أبوظبي، برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي في دورتيه 10 و11، وذلك بمشاركة منتسبين من وزارة شؤون الرئاسة ودائرة الثقافة والسياحة.

وكانت دائرة القضاء في أبوظبي قد أطلقت برنامج الكاتب العدل الحكومي في إطار خطتها الاستراتيجية لتلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، والإسهام في ترسيخ مكانتها التنافسية.

وأوضح يوسف الحوسني مدير قطاع المحاكم وخدمة المتعاملين، أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن خطة متكاملة للجنة الكاتب العدل، لتأهيل الراغبين للعمل في مهنة الكاتب العدل والإشراف على أدائهم، وذلك بهدف حفظ حقوق المتعاملين، وتيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي للكاتب العدل وتوفير الخدمات المتخصصة في إطار متكامل. من جهتها أوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية أن برنامج التكوين الأساسي للكاتب العدل الحكومي يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها يركز على الأساسيات القانونية العامة للكاتب العدل والمحور الثاني يتضمن تنظيم مهنة الكاتب العدل بينما تناول المحور الثالث التشريعات التخصصية للجهة الحكومية.