شرطة دبي تحفّز الشباب على «روح المبادرة»

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اللقاء الشبابي الذي نظمه مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.

وذلك في مقر قسم الحرف بإدارة السجن المركزي بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث ناقش اللقاء الذي حمل شعار «روح المبادرة»، ضرورة تحلي الشباب بروح المبادرة لتطوير العمل، ودورهم في صنع القرار المؤسسي.

واتسامهم بالمهارات المطلوبة لقيادة المستقبل، وصقل شخصياتهم بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل، وسبل الخروج بمبادرات تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، كما تطرق الحاضرون إلى أبرز التحديات التي تواجه المجلس.

حضر اللقاء اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة، والعقيد أحمد زعل، مدير المكتب التنظيمي، والمهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، ونائبها في المجلس الملازم أول مهندس خليفة الروم، وأعضاء المجلس وعدد من الضباط والأفراد.

تواصل

وقال القائد العام لشرطة دبي، إن اللقاءات المفتوحة مع الشباب وعملية التواصل المستمر معهم، هي من الأمور التي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيلها واستمرارها، بهدف إعطائهم فرصة اتخاذ وصنع القرار، والمساهمة في رسم السياسات المستقبلية للمؤسسة، ما يسهم في تمكين وتأهيل شريحة الشباب ليكونوا قادة للمستقبل.

وأن اختيار إقامة هذا اللقاء في قسم الحرف في السجن المركزي يأتي في إطار تسليط الضوء على التحدي الذي يتحلى به النزلاء لاتخاذ قرارات مصيرية من شأنها تغيير مسار حياتهم نحو الأفضل، وسعيهم لإخراج قدراتهم الإبداعية من خلال الأعمال الحرفية واليدوية التي توفرها إدارة السجن المركزي لهم، وها نحن نرى نتاج إبداعاتهم وروح المبادرة لديهم على مدار السنوات الماضية من خلال الصناعات الحرفية التي تعرضها شرطة دبي في مختلف إمارات الدولة.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، أن الشباب في شرطة دبي لهم دور محوري وأساسي في كل الصعد، وفي مختلف القطاعات في شرطة دبي، وأنه لابد أن يكون جيل الشباب على قدر المسؤولية الملقاة عليهم، وأن يدركوا أهمية تنمية القدرات والمهارات الشخصية بشكل مستمر.

منوهاً إلى أن على مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، السعي والتطوير المستمر لتحقيق أهدافه، والوقوف على التحديات التي يواجهها الشباب في بيئة العمل، واقتراح الحلول والسياسات والمبادرات المناسبة لها، والتركيز على تمكين الشباب ليكونوا قادة في بناء مستقبل شرطة دبي وتنمية مواهبهم، والتواصل الفعّال مع كل الشباب في شرطة دبي.

حوارات مباشرة

وشهد اللقاء حوارات مباشرة بين الشباب والقائد العام، معبرين عن آرائهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم، وكذلك تضمنت الفعالية جولة للشباب في بعض المرافق في المؤسسات العقابية، رافقهم فيها المقدم عبدالله يعقوب يوسف، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، استمعوا خلالها إلى شرح عن سير الإجراءات في إدارة التعليم والتدريب للنزلاء بأقسامها التعليمية والدينية والرياضية، والمركز الصحي، وقسم الأمانات، وقسم الحرف وبعض المشاريع التي نفذها النزلاء.

خدمة الوطن

شهد العميد الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، بحضور العقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للموارد البشرية، فعاليات اللقاء المفتوح لموظفي الإدارة من الشباب، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، وذلك في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة.

وأشاد العميد الدكتور صالح، بالجهود الكبيرة التي يقدمها الشباب العاملون في شرطة دبي في خدمة الوطن وتعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الشباب من خلال تمكينهم والالتقاء معهم بصورة مستمرة، وتوجيههم وحثهم على كسب المعارف والمهارات وصقل الخبرات.