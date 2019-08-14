شرطة دبي تضم مجموعة «شلهوب» التجارية إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، مجموعة شركات «شلهوب» التجارية، إحدى أضخم الشركات العاملة في قطاع التجزئة، إلى الخيارات التي تقدمها لحاملي البطاقة، موفرة بذلك خصماً يتراوح بين 15 - إلى 25% على كل الملابس والإكسسوارات ومستحضرات التجميل التي تعرضها المجموعة في معارضها المنتشرة في كل إمارات الدولة.

عروض

وقالت منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، إن اللجنة تواصل عملها بحرص وفعالية لاستقدام أهم وأكبر العروض في مختلف القطاعات الاثني عشر، بما يرسخ من مقومات وأسباب السعادة لكل حاملي بطاقة إسعاد من موظفي شرطة دبي وموظفي الجهات الحكومية التي انضمت إلينا، ويساهم في مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين.

وأوضحت العامري أن موقع بطاقة إسعاد الإلكتروني يتيح لحاملي البطاقة إمكانية الاطلاع على كافة العروض والمزايا التي تقدمها البطاقة في كل من قطاع الصحة، التعليم، المطاعم، الأسرة، الترفيه، القطاع لعام، المجمعات التجارية، التموين، السكن، السيارات، أصحاب الهمم، السياحة والسفر والفنادق.