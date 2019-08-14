عصا ذكية تسهّل حركة أصحاب الهمم

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

ابتكرت الطالبة المواطنة مريم عبدالله يوسف الحمادي عصا ذكية تهدف إلى تسهيل حركة أصحاب الهمم ـ خصوصاً ـ المكفوفين منهم وكبار المواطنين والأشخاص المصابين بالزهايمر.

وذلك عن طريق الاستدلال لمسار رحلتهم بطريقة ذكية، حيث يواجه أولئك الأشخاص العديد من الصعوبات لممارسة حياتهم اليومية دون الاعتماد على شخص آخر ما يؤثر سلباً على نفسيتهم وفي بعض الأحيان يؤثر على صحتهم؛ التقتها «البيان» خلال البرنامج الصيفي الذي نظمته وزارة تنمية المجتمع بمركزها في أم القيوين.

حيث أكدت أن أبرز ما يميز تلك العصا الذكية إمكانية استخدامها من قبل جميع فئات المجتمع ومختلف الأعمار، كما تسمح للأشخاص المكفوفين التعرف على مختلف العوائق والمخاطر التي أمامهم مسبقاً من خلال التنبيه قبل عملية اللمس الأمر الذي يمكن المكفوف من الاعتماد على نفسه خلال تجواله وتجاوزه كافة الصعوبات التي تعترض طريقه.

6 أشهر

وقالت الحمادي والتي تدرس هندسة الفضاء وهندسة الصناعة بالجامعة الأمريكية إنه طالما قدمت التكنولوجيا يد المساعدة للأشخاص من أصحاب الهمم، كالأجهزة المصممة لمساعدة الصم والمكفوفين والعاجزين.

فيما أسهم أصحاب الأيادي البيضاء في المجتمع في ابتكار العديد من الأجهزة والتطبيقات، التي تجعل المهمات اليومية أكثر سهولة على أولئك الذين هم في حاجة إليها، ذلك الأمر دفعها لابتكار العصا الذكية والتي تم تزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية التي تساعد مستخدميها في كيفية التعامل معها بكل أريحية وبأسعار تناسب أصحاب الدخول المحدودة.

لافتة إلى أنها عكفت على مشروع الابتكار 6 اشهر، مبينة أن العصا مزودة بمصباح ضوئي وصبغة مضيئة ليلاً ومستشعر للضوء وطنان ومستشعر للحرارة وآخر للحرائق ومستشعر للماء وآخر للدخان وبنك للطاقة ولوحة للتحكم، وذلك حتى تعمل بصورة جيدة

خفيفة الوزن

وأضافت إن ما يميز العصا الذكية أنها سهلة الاستخدام وخفيفة الوزن وقابلة للطي، كما يمكن استخدامها في ظروف مناخية مختلفة، كما زودت بنظام تنبيه متعدد يكشف الأجسام الغريبة أو أي عقبة أخرى مثل الحريق والظلام والماء، فيتم تحديدها عن طريق أصوات الطنين المختلفة.

إضافة إلى أنه من خلالها يمكن تتبع الشخص من قبل الأهل وتحديد مكانه، وسهولة شحن الحساسات من بنك الطاقة، مبينة انه يمكن إضافة وظائف أخرى للعصا، منها تزويدها بتنبيه صوتي مسجل بدلاً من الطنان مع هزاز حتى يتسنى للمستخدم تمييز ومعرفة العائق.

ويمكن ربط مكبر الصوت الذي يعمل عن طريق البلوتوث بأنظمة الملاحة أو البرامج الخاصة بالمكفوفين في الهاتف المحمول لمعرفة الوجهة المراد الوصول إليها والتعرف على الأماكن المجاورة، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق وضع كاميرا للتعرف على بصمة الوجه والعين أو تحديد الصوت لتجنب الأوضاع الخطرة كما يمكن تزويدها بخاصية لإيجاد العصا عن بعد في حال فقدانها، إضافة إلى استخدام جهاز تحكم عن بعد.