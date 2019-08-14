683 طلعة جوية لطيران شرطة أبوظبي في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية 683 طلعة جوية في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، تضمنت 241 طلعة خاصة بالمهام الشرطية، و281 تدريبية، و38 للإسعاف الجوي، و122 طلعة للمهام الأخرى، وطلعة واحدة في البحث والإنقاذ.

وأكد العميد طيـار إبراهيـم حسن البلوشـي، مديـر إدارة طيران شرطـة أبوظبـي لـ«البيان»، حرص الإدارة علـى تلبيـة النداءات الإنسانية والوصول إلـى مواقع البلاغـات ضمـن زمن الاستجابـة لإنقـاذ الأرواح وتقديـم الرعاية الإنسانية في المناطـق التـي يتعذر الوصول إليهـا والطرق الخارجية أو للذين انقطعـت بهم السبـل سواء في البر أو البحـر بالاستعانـة بأسطولها الجوي المـزود بأحدث الأجهزة والمعدات المتطـورة والكـادر البشـري من الطياريـن والملاحين الجوييـن والأطقـم الطبيـة المؤهلين والمدربيـن علـى أعلـى المستويـات الفنيـة وفـق المعايير الدولية، وهـم على درجـة عاليــة مــن الكفــاءة والاحترافيــة.

تدريب

وقال إن الإدارة نظمت 31 دورة تدريبية، تضمنت دورات في الطيران التشبيهي والتكتيكي والتأسيسي لمشغلي أنظمة التصوير الجوي الحراري، وصيانة هياكل ومحركات الطائرات وغيرها، استفاد منها 63 من الطيارين والمسعفين الجويين والملاحين والممرضين بالإدارة، بينما اشتملت على 6 محاضرات حول كيفية التعامل مع الطائرة، استفاد منها عدد من المنتسبين في المعهد المروري بالعين ومدارس الشرطة، وعدد من الكادر الطبي في مستشفى المفرق.

وذكر أن الإدارة شاركت في عدة أنشطة وفعاليات، ونفذت مبادرات من أبرزها: الاحتفال بيوم (المرأة، والأم، والسعادة، والعمال، والأب)، والاحتفاء بحصول إحدى المنتسبات على درجة الماجستير، والمشاركة في تحقيق أمنية طفلة، وتكريم موظف انتهت خدماته، ووضع عبارات تحث على السعادة والإيجابية، وزيارة موظف في المستشفى للاطمئنان على صحته.

جدير بالذكر أن خدمات الإدارة المجتمعية والإنسانية تتمثل في إنقاذ الأرواح سواء في البر أو البحر، من خلال تقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية ومصابي الحوادث المرورية ونقلهم ضمن زمن الاستجابة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

مبادرة

وتنفذ إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، النسخة الثانية من مبادرة «طيار المستقبل» التي انطلقت في يوليو الماضي، وتستهدف 100 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية خلال العطلة الصيفية. وأكدت الإدارة حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات الهادفة والاهتمام بكل شرائح المجتمع، وخصوصاً طلاب وطالبات المدارس، وتوفير برامج وأنشطة ودورات تدريبية تغرس في نفوسهم القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة، وتستثمر أوقات فراغهم خلال الإجازات الدراسية.

وأوضحت أن المبادرة تأتي من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد بهدف تعزيز قيمة بناء الإنسان والاستدامة، وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة، واستثمار أوقات فراغ الطلبة خلال إجازة نهاية العام الدراسي.