هزاع بن زايد: العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تجسّد عمق العلاقات بين السعودية والإمارات.

وذكر سموه أن العلاقات الإماراتية السعودية تاريخية ترسّخ الحاضر وتصنع المستقبل المشترك.

وقال سموه عبر «تويتر»: «تجسّد زيارة الشيخ محمد بن زايد عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، حيث حفاوة اللقاء بالملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تعبير صادق عن الأواصر المتينة التي تربط البلدين، والتي ستظل نموذجاً يُقتدى به لوحدة المسار والمصير، علاقات تاريخية ترسخ الحاضر وتصنع المستقبل المشترك».