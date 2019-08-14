حمدان بن محمد: العالم في قلب المملكة

المصدر: دبي - البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عبر حسابه على «تويتر» مقطع فيديو يظهر جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة وراحة الحجاج، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك.

وعلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مقطع الفيديو قائلاً: «العالم في قلب المملكة».

ويظهر مقطع الفيديو بالأرقام الجهود العظيمة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة من خدمات وتسهيلات مكنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، حيث بلغ عدد العمال الذين يسقون الحجاج ماء زمزم 1000 عامل، إلى جانب 17.000 عنصر من الدفاع المدني، و60 أسرة منتجة تقدم وجبات للحجاج، إضافة إلى 4.000 فرد ينظفون الحرم، و30.000 موظف وموظفة للعناية بصحة الحجاج، و5639 مبنى لاستقبال الحجاج، و12.000 عامل يخدمون الحجاج في الحرمين، و350.830 إجمالي القوى العاملة، في حين وصل عدد الحجاج إلى 2.489.406 حجاج.