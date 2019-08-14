«كهرباء دبي» تحصد 5 جوائز مرموقة

المصدر: دبي - البيان

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بخمس جوائز مرموقة ضمن الجوائز السنوية لمراكز اتصال الشرق الأوسط 2019، التي تنظمها مؤسسة شركة إنسايتس لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط، ويؤكد ذلك مدى التزام الهيئة وحرصها على توفير خدمات تلبي احتياجات متعامليها على مدار الساعة وتعزز سعادتهم.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتماشى هذه الجوائز مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات من أجل إسعاد الناس، وضمان توفير تجربة سلسة لجميع المتعاملين، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتجسد طموحاتنا كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وتابع: «كما أن الفوز بهذه الجوائز الخمس يشكل إضافة قيّمة لسجل الهيئة الحافل بالإنجازات، ويسهم في تسليط الضوء على الجهود التي نبذلها في الهيئة بشكل مستمر من أجل تطوير أفضل الممارسات في مركز الاتصال، بما يمكننا من تطوير عملياتنا، وتخفيف جهود متعاملينا، والعمل على إسعادهم».

وتضم قائمة الجوائز التي حصدتها الهيئة هذا العام خمس فئات، وهي: أفضل مركز اتصال في قطاع المؤسسات الخدماتية، أفضل مركز اتصال متوسط الحجم، أفضل مدير مركز اتصال، وأفضل شركة في تجربة المتعاملين 2019، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل (Problem Solver) ضمن جوائز اختيارات الرئيس.

وتكرم الجوائز المؤسسات التي حققت إنجازات قيمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وتحسين مفاهيم وأساليب العمل لتحقيق سعادة المتعاملين، مع التركيز بشكل خاص على كسب ثقتهم.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تخوض مسيرة متميزة في هذا المجال، ما يضمن لها استمرار المخرجات الإيجابية، وبالتالي الفوز بالكثير من الجوائز المرموقة في هذا المجال، تقديراً لجهودها الهادفة إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تقديم الخدمات الذكية، وإطلاق البرامج والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الابتكار واستشراف المستقبل في جميع القطاعات.

وحصلت الهيئة على شهادة المعيار الدولي لتميّز الخدمات (TISSE) بنسبة %98.3 وتعد الأعلى عالمياً، كما جاءت الهيئة في المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي للعام الثاني على التوالي، وبنسبة %95 وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لمؤسسة حكومة دبي الذكية.