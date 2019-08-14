حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بالعيد

المصدر: الفجيرة - وام

واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك بقصر سموه في الرميلة.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات.. الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان بالفجيرة وسالم الزحمي مدير مكتب ولي العهد بالفجيرة وعدد من كبار المسؤولين.