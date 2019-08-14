محمد بن راشد: «إكسبو دبي» سيكون الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ 168 عاماً

المصدر: دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون الدورة الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ 168 عاماً.

جاء ذلك لدى تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي سير العمل في مشاريع البنية التحتية لـ «إكسبو 2020 دبي» الذي ينطلق في أكتوبر من العام المقبل بمشاركة أكثر من ١٩٠ دولة تمثل قارات العالم.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «450 يوماً تفصلنا عن إكسبو، 190 دولة تشارك بأجنحة تحلق بالعالم لمستقبل أفضل، حدث تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأول مرة، نحن جاهزون ووعدنا أن يكون أفضل دورة في تاريخ المعرض الممتد 168 عاماً».

وشدد سموه على ضرورة إخراج المعرض العالمي بصورة مشرّفة لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وللعرب أجمعين، معتبراً سموه:

«أن معرض إكسبو 2020 دبي منصة حضارية عالمية لجميع الدول دون استثناء تستعرض من خلاله كل دولة ثقافاتها وتراثها وتاريخها ومنتجاتها الوطنية أمام الزوار من مختلف جنسيات العالم وثقافاته ومشاربه».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته وتفاؤله بنجاح الحدث بهمة شباب الوطن وكوادره المدربة والمؤهلة القادرة على تشغيل وإدارة وتنظيم مثل هذه التظاهرات الثقافية والسياحية والتجارية الدولية هنا على أرض الإمارات.

وطالب سموه جميع الجهات المعنية في الدولة عموماً ودبي خصوصاً بتكثيف جهودهم والعمل دون كلل أو ملل لإنجاح المعرض وإبرازه كملتقى ثقافي وإنساني وسياحي عالمي.

وختم سموه قائلاً: «ما من أحد منا إلا يشرئب إلى الفلاح وبياض الوجه والنجاح»، مضيفاً سموه: «ما تحصل عليه دون جهد تفقده دون ندم».

وزار صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل ظهر أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي مكتب «إكسبو 2020» في منطقة دبي الجنوب، حيث كان في استقبال سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020» وعدد من كبار الموظفين.

خطط

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إلى إيجاز حول ما تم إنجازه من مشاريع البنية التحتية الخاصة بـ«إكسبو 2020» والبرامج والخطط التوعوية والترويجية التي وضعها المكتب للتعريف بالمعرض العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل.

حيث سيكون الحدث العالمي الأبرز نظراً لعدد الدول المشاركة وعدد الزوار المتوقع أن يؤموه، والذي يتوقع أن يفوقوا 25 مليون زائر من داخل وخارج الدولة.

نماذج

وتناول شرح معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي النماذج التي اعتمدتها الدول المشاركة في المعرض لأجنحتها بما فيها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة والطراز المعماري الذي يعكس حضارة وتراث كل دولة.

وأشارت الوزيرة الهاشمي إلى أن مكتب «إكسبو» قام بحملات ترويجية لمعرض «إكسبو» للتعريف بأهدافه ومشاركاته وفعالياته، خاصة في أوساط طلبة الجامعات والمدارس وفي مختلف المواقع العامة والتجمعات البشرية كالحدائق والمتنزهات وغيرها على مستوى الدولة وفي بعض الدول المجاورة.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المواقع الإنشائية في منطقة المعرض، وتوقف سموه عند جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الذي صمم بطريقة هندسية وفنية تجعل منه أيقونة إبهار وإبداع تبهر الزوار وتسرهم.

جهود

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه لما تم إنجازه حتى الآن من مشاريع «إكسبو 2020» وأثنى سموه على جهود فريق العمل من شباب وشابات الوطن وعلى رأسهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي التي تتابع كل التفاصيل لإنجاح الحدث العالمي.