الطقس الأربعاء صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.

أما حركة الرياح فهي جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 32:00 الجزر الأول عند الساعة 18:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:44 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:54 والمد الثاني عند الساعة 20:55 والجزر الاول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:38 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 48 31 65 15

دبي 43 30 70 20

الشارقة 45 30 75 25

عجمان 43 31 70 20

أم القيوين 44 31 70 20

رأس الخيمة 45 32 75 30

الفجيرة 38 31 70 50

العين 46 31 50 15

ليوا 47 31 50 15

الرويس 46 31 55 15

السلع 43 31 55 15

دلما 41 31 65 15

طنب الكبرى 40 32 75 20

طنب الصغرى 40 32 75 20

أبو موسى 40 32 75 20