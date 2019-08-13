محمد بن زايد: السعودية صمام أمان المنطقة في مواجهة المخاطر

المصدر: مكة المكرمة - وام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس - في قصر منى بمكة المكرمة - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الإمارات والسعودية تقفان معاً، بقوة وإصرار، في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء.

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ــ محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد لمواجهة تهديدات أمن المنطقة