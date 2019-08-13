هزاع بن طحنون يستقبل المهنئين في العين

المصدر: العين - وام

استقبل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين المهنئين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في قصر غريبة بمدينة العين.

وتبادل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان مع الحضور التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن ينعم ويعيد هذه المناسبة بالصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ويَمُن على شعب دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.

ونقل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان تهاني سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين بهذه المناسبة الكريمة إلى المهنئين وعموم المواطنين في مدينة العين.