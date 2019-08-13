الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيد الأضحى

المصدر: عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة، الشارقة - وام

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أمس، استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.. التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى من الشيوخ ووزراء وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر.. سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة وسموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من الشيوخ، واللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والعميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان.

الفجيرة

وواصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك بقصر سموه في الرميلة.

وتقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة.

أم القيوين

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه صباح أمس وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من معالي ناصر بن ثاني الهاملي ومعالي جمعة الماجد.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وشيوخ القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.

رأس الخيمة

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس في قصر الضيافة التهاني بعيد الأضحى المبارك من قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

واستقبل سموه المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين والشخصيات والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

الشارقة

كما واصل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس بقصر البديع العامر، استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، ومن وفد دار رعاية المسنين التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.