محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتحديات المنطقة

المصدر: مكة المكرمة، جدة - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.. العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب والمجالات بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.. إضافة إلى عدد من القضايا وآخر التطورات الإقليمية التي تهم البلدين.

وتبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر منى بحضور سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني - أطيب التهاني وخالص التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير والبركات ومزيد من التقدم والازدهار.واستعرض الجانبان خلال اللقاء.. مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات متعددة أساسها التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.. بجانب توافق الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا.

كما تناول سموهما مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها.. بجانب بحث عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء.. الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

فيما حضره من جانب المملكة.. الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

إلى ذلك، غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدينة جدة بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في مقدمة مودعي سموه - في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة - الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

وكان سموه قد وصل في وقت سابق أمس إلى جدة في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تحالف الخير

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحالف الخير السعودي - الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للسعودية الشقيقة ولقاءات الأخوة الصادقة مستمرة، تحالف الخير السعودي - الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود قادمة والركن الأساسي في هندسة الاستقرار في المنطقة، نمضي معاً قدماً بثقة وعزوتنا السعودية بقيادتها وشعبها».