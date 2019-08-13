مؤسسة النعيمي الخيرية بعجمان تنفذ مشروع الأضحية

المصدر: عجمان - وام

نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مشروع أضحية العيد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في إمارة عجمان.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أن المؤسسة تحرص على تنفيذ مشروع الأضاحي كل عام، كون الأضحية سنة مؤكدة، تهدف إلى تعزيز التكافل ونشر الوئام والمحبة والفرح في المجتمع، وتُشكل دعماً إضافياً يخفف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة، ولإدخال السرور والسعادة والبهجة إلى بيوت الأسر المتعففة المستحقة محدودة الدخل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن المؤسسة دأبت على تدريب فريق من موظفيها الميدانيين كل عام على أساسيات التعامل مع لحوم الأضاحي والأغذية وحفظها وتوزيعها بما يضمن شروط الصحة والسلامة، ويوفر اللحوم لمستحقيها في الوقت المناسب خلال أيام عيد الأضحى المبارك.