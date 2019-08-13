مسالخ أبوظبي تستقبل 8479 ذبيحة أول أيام عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

استقبلت مسالخ بلدية مدينة أبوظبي 8479 ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما تم استقبال 15121 ذبيحة خلال اليومين اللذين يسبقان عيد الأضحى، حسب علي مصبح الكعبي، رئيس قسم المسالخ في بلدية أبوظبي الذي أكد أنه تم استقبال الجمهور اعتباراً من يوم الجمعة الماضي «يوم التروية»، حيث تم ذبح 2300 ذبيحة، أما يوم السبت «وقفة عرفات» فتم ذبح 4342 ذبيحة، كما تم إعدام 37 ذبيحة على مدار الأيام الماضية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن الذبائح توزعت في أول أيام العيد على النحو التالي: المسلخ الآلي 1631، ومسلخ أبوظبي 2338، ومسلخ بني ياس 2633، ومسلخ الشهامة 1012، أما مسلخ الوثبة فاستقبل 1751 ذبيحة.

وأضاف أن مدينة أبوظبي تضم 5 مسالخ موزعة لتغطي غالبية المناطق وتشمل مسلخ أبوظبي الآلي، ومسلخ أبوظبي للجمهور في منطقة الميناء، ومسلخ بني ياس ومسلخ الشهامة ومسلخ الوثبة. وأضاف أن المسالخ تستقبل جمهور المضحين من السادسة صباحاً حتى السابعة والنصف مساء في جميع المسالخ.

وأكد رئيس قسم المسالخ في بلدية أبوظبي لـ«البيان» عقد اجتماعات مكثفة مع الشركات المشغلة للمسالخ ومقاول الصيانة وشركات النظافة وتطبيق خطة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن بلدية أبوظبي اهتمت بمكان انتظار الجمهور عند تسليم أضاحيهم، حيث تم تركيب خيم لتظليل الأماكن، مع تأمين المراوح الخاصة لتخفيض درجة حرارة المكان، وتوفير حواجز حديدية لتحديد مسارات المضحين عبر 3 مسارات ومسار مخصص للنساء وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأضاف أنه تم مضاعفة أعداد القصابين، ليبلغ العدد الإجمالي 150 قصاباً تم إخضاعهم جميعاً إلى برامج تأهيل ودورات تدريب خاصة بالسلامة الغذائية والنظافة الشخصية بواسطة مكاتب استشارية متخصصة.

ونفى علي مصبح الكعبي، وجود أية زيادة في أسعار الذبح عما كانت عليه قبل العيد، حيث تم اعتماد 15 درهماً لذبيحة الضأن والماعز وتشمل التقطيع 4 إلى 6 قطع، و40 درهماً للعجول والقعدان مع التقطيع 8 قطع، أما الأبقار والجمال الكبيرة فرسم الذبح هو 60 درهماً شاملاً التقطيع 8-10 قطع.