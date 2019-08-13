سعيد العامري: تعزيز دورهم في صياغة المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عملت انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدور الريادي للشباب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات على تعزيز دور الشباب الإماراتي في صياغة المستقبل واستشراف فرصه وتحدياته.

وأشار العامري إلى أن الشباب هم نبض الوطن وطاقته المتجددة وأعظم ثرواته التي لا تقدر بثمن وبهمتهم تتعاظم الإنجازات لتسمو بوطننا إلى مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة.

وقال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف أمس ويقام هذا العام تحت شعار «النهضة بالتعليم»: إن الدولة تعمل على توفير أفضل سبل ووسائل الدعم والرعاية لهم وبناء منظومة تعليمية تضاهي في تقدمها وتطورها أرقى مثيلاتها على مستوى العالم وقادرة على تمكين الشباب بأفضل المهارات والخبرات الضرورية وإعداد أجيال مسؤولة محملة بالعلم والمعرفة وقادرة على تحقيق المستحيلات.

وأضاف: إننا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نؤمن بقدرات الشباب وطاقاتهم الإيجابية ونحرص على صقلها وتوظيفها في خدمة الوطن والمواطن ودفع عجلة التنمية لمزيد من التقدم والرقي ونحرص في الهيئة على تفعيل دورهم في وضع الخطط والسياسات وإشراكهم في صناعة القرار وإعدادهم ليكونوا قادة الغد، ونعمل كذلك على تحفيزهم وتشجيعهم على التطور التعليمي والمعرفي من خلال شراكاتنا الكبيرة مع عدد من المعاهد والجامعات الوطنية وأكاديمية أبوظبي الحكومية.