توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 53:23.

الجزر الأول عند الساعة 17:27 والجزر الثاني عند الساعة 07:09.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والمد الثاني عند الساعة 20:15.

الجزر الاول عند الساعة 15:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:03.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 33 75 40

دبي 43 35 70 35

الشارقة 43 32 75 25

عجمان 41 31 80 35

أم القيوين 42 32 85 30

رأس الخيمة 39 32 80 35

الفجيرة 37 32 80 05

العين 43 32 65 20

ليوا 44 30 85 15

الرويس 41 31 75 35

السلع 40 31 70 30

دلما 39 33 65 25

طنب الكبرى 38 32 80 40

طنب الصغرى 38 32 80 40

أبو موسى 38 32 80 40