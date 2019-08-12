تنويه مهم من قنصلية الإمارات في هونغ كونغ

المصدر: البيان الإلكتروني

لفتت القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة في هونغ كونغ نظر مواطني الدولة إلى إعلان هيئة مطار هونغ كونغ وذلك لإلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة اليوم الاثنين وسط تظاهر الآلاف في المطار لليوم الرابع على التوالي.

ودعت القنصلية مواطني الدولة للتواصل في الحالات الطارئة على الرقم التالي 0085228661823 أو الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية عبر الرقم 80044444، وكذلك التسجيل في خدمة تواجدي.

وألغى مطار هونغ كونغ جميع رحلاته اليوم الاثنين وألقت السلطات باللوم على المتظاهرين في تعطيل العمل بواحد من أكثر مطارات العالم زحاما، في تصعيد كبير للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أغرقت المركز المالي الآسيوي في الفوضى.

وقالت شرطة هونغ كونغ في مؤتمر صحفي إن بعضا من بين خمسة آلاف ناشط يحتلون صالة الوصول بالمطار لليوم الرابع على التوالي انتقلوا إلى منطقة المغادرة وتسببوا في تعطل العمليات، لكنها أحجمت عن الإفصاح عما إذا كانت ستتحرك لإبعاد المتظاهرين.وتأثرت حركة المرور من وإلى المطار بشدة.

وقالت سلطات المطار في بيان "العمليات في مطار هونغ كونغ الدولي تعطلت بشدة... ألغيت كل الرحلات... يُنصح الركاب جميعا بالمغادرة في أسرع وقت".

وأضافت أن الطرق المؤدية إلى المطار مزدحمة بشدة ومرائب السيارات ممتلئة.