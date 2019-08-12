شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع تهديان كبار المواطنين فوالة العيد

المصدر: دبي- البيان

في إطار توجهات الدولة لتوفير السعادة والرخاء والرفاهية لشعبها، والمقيمين على أرضها، وحرصاً من القيادة العامة لشرطة دبي على تطبيق هذا التوجه، نظمت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي وبتوجيهات من العميد خبير خليل عبيد البشري، مدير الإدارة العامة بالنيابة، مبادرة «أنتم ذخرنا وسندنا»، الهادفة إلى تعزيز قيم التراحم والتعاضد الأسري وإسعاد كبار المواطنين.

وقالت مريم الحمادي، مديرة إدارة كبار المواطنين في «هيئة تنمية المجتمع في دبي»: «يندرج التعاون مع «شرطة دبي» لتوزيع فوالة العيد على كبار المواطنين في إطار التزامنا المستمر بتوطيد جسور التواصل مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص وإطلاق مبادرات نوعية، من شأنها إدخال الفرح إلى قلوب كبار المواطنين، الذين يمثلون ثروة حقيقية بمعارفهم وخبراتهم وتجاربهم، وجزءاً لا يتجزأ من الموروث الثقافي والمجتمعي والتراثي العريق لدولتنا. وتأتي الخطوة استلهاماً من القيم النبيلة التي يحملها عيد الأضحى كونه فرصة مثالية لتعزيز التآخي والتكافل والتلاحم الاجتماعي، واستكمالاً لجهودنا الرامية إلى تقديم خدمات مجتمعية نوعية، تلبي تطلعات واحتياجات كبار المواطنين وتحقق سعادتهم باعتبارها أولوية قصوى بالنسبة لنا».

عادات

وأضافت الحمادي: «تكتسب مبادرة «فوالة العيد» أهمية خاصة كونها تجسيداً حقيقياً للعادات الإماراتية الأصيلة والتراث الغني المتوارث عن الأجداد، ما يدفعنا إلى إحيائها لإسعاد كبار المواطنين، الذين ننهل من تجاربهم الغنية في مساعينا لمواصلة مسيرة النماء والتقدم. ويدفعنا التعاون الناجح مع «شرطة دبي» إلى مواصلة تنفيذ مبادرات مماثلة، تماشياً مع استراتيجيتنا المتمحورة حول تعزيز مساهمات كل الأطراف المعنية في التنمية المجتمعية، مع التركيز على تقديم السبل الضامنة لرضا وسعادة كبار المواطنين وتعزيز انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية، فضلاً عن خلق أجواء ملائمة لتحقيق الاستفادة المثلى من خبراتهم التي تعتبر مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً».

وقام الرائد أحمد سالم المنصوري، رئيس قسم التوثيق والمتابعة بالوكالة في إدارة أمن وحماية الشخصيات، يرافقه عدد من الضباط وأفراد الشرطة النسائية وممثلون من هيئة تنمية المجتمع، بتوزيع 38 سلة فواكه «فوالة العيد» على كبار المواطنين في إمارة دبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال الرائد المنصوري: إن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم الاحترام والمودة والتقدير لكبار المواطنين، وتوطيد أواصر التراحم معهم. ومن جانبهم عبر كبار المواطنين عن سعادتهم بهذه المبادرة الكريمة، التي أدخلت السعادة والرضا والاطمئنان إلى نفوسهم.