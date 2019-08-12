شرطة دبي تختتم دورة الضبط والسيطرة بمخفر «الفقع»

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، ختام دورة الضبط والسيطرة في الدفاع عن النفس، التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية لمرتب مخفر الفقع، بحضور العقيد سعيد هلال الخيلي مدير المخفر، والملازم أول خالد المهيري، منسق الدورة، والمدرب عبد الجليل فولاد، وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.

وأشاد العقيد المنصوري بما حققته الدورة من نتائج جيدة ومستويات عالية، مؤكداً على أهمية الدورة لمنتسبي شرطة دبي من الضباط والأفراد، في إطار رفع معدل اللياقة البدنية وإكساب المتدرب مهارات هي من ضمن مهامه العملية والميدانية، وكذلك تسهم في اكتشاف العناصر الجيدة في ألعاب الدفاع عن النفس، مؤكداً على أن هذه الدورات تأتي في إطار توجيهات القائد العام لشرطة دبي، والتي تهدف إلى تأهيل رجل الشرطة بما ينعكس إيجاباً على أداء عمله، شاكراً جميع من أسهم في الإعداد للدورة.

وسلّم العقيد المنصوري شهادات المشاركة للمنتسبين بالدورة، والبالغ عددهم 77 مشاركاً من مخفر شرطة الفقع، متمنياً للجميع التوفيق.