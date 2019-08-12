رئيس بعثة الحج الرسمية: حجاج الإمارات بخير ويواصلون أداء المناسك

المصدر: منى- وام

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية أن جميع حجاج دولة الإمارات بخير ويواصلون أداء المناسك، مشيراً إلى حرص جميع اللجان على متابعة شؤون الحجاج.

وأنهى حجاج الدولة رمي جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقاموا بذبح الهدي ثم حلق شعر الرأس أو تقصيره.

وكان حجاج الدولة قد نفروا إلى مزدلفة، مساء أول من أمس، بعد وقوفهم على صعيد جبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج.

ويرمي الحجاج اليوم مع أول أيام التشريق الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.