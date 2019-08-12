«أمن المواصلات» تخرّج برنامجها الصيفي الثاني في عام التسامح

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، حفل تخريج الدورة الصيفية الذي نظمه قسم الموارد البشرية تحت شعار «برنامج التدريب الصيفي الثاني لعام التسامح 2019»، وذلك بحضور مرتبي الإدارة، وأولياء أمور الطلبة.

وأعرب العقيد الحثبور عن شعوره بالفخر، قائلاً: «لقد شعرنا بمزيد من الفخر والاعتزاز ونحن نرى أبناء الوطن يستثمرون إجازاتهم الصيفية بما ينفعهم ويعود عليهم بالفائدة».

وأثنى أولياء الأمور على أهمية هذه الدورات، وحرصهم على تنسيب أبنائهم في السنوات المقبلة، كونها تترك أثراً طيباً في سلوكهم ونفوسهم، وتحقق لديهم الانضباط العسكري وحفظ النظام وصقل الشخصية وتشجعهم على الاعتماد على النفس وتعزيز الثقة وقوة التحمل.