جنودنا البواسل يهنئون القيادة وشعب الإمارات بالعيد

المصدر: عدن - وام

رفع جنودنا البواسل منتسبو قواتنا المسلحة المرابطون بميادين المجد والفداء والتضحية على أرض اليمن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات العظيم وأسر الشهداء الأبرار بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

حملة الأمانة

ودعا جنودنا الأبطال الله جل شأنه أن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية وسائر دول العالم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب الإمارات الكريم بالخير والتقدم والرخاء. وأكد منتسبو قواتنا المسلحة المرابطون بساحات المجد ثباتهم وبأسهم على كل مواقع الرباط، ملتزمين بنهجهم الأصيل حملة لأمانة مقدسة تصنع محطات مضيئة من تاريخ أمتنا المشرف، مجددين العهد على أن يبقوا حصن الوطن المنيع الملتزمين بقسمهم وعهدهم ليكونوا دائماً حملة رسالة نصرة القضايا العادلة المدافعين عن الحق ونصرة الضعيف وقهر كل متكبر وظالم.

مكتسبات وطنية

وقالوا: «نعاهد القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بأن ندافع عن الوطن والذود عن حماه ونحمي مسيرة التنمية والمكتسبات الوطنية بالغالي والنفيس»، مؤكدين الوفاء لشهداء الوطن الأبرار وتضحياتهم الطاهرة في الدفاع عن القضايا العادلة وأمن المنطقة والوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة الطامعين.

ورفع سيف محمد أحد منتسبي قواتنا المسلحة أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء الأبرار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال: «نجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة وأن نكون على العهد دائماً حاملين راية الوطن عالياً نفتديها بالغالي والنفيس لتبقى خفاقة شامخة».

درع حصين

بدوره هنأ ناصر راشد أحد منتسبي قواتنا المسلحة القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك، وقال: «نعاهد القيادة وشعب الإمارات على أن نكون على العهد حماة للوطن ودرعه الحصين، وأن نعيد الحق لأهله وننصر المستضعفين والوقوف إلى جانب الأشقاء مهما تطلب ذلك من تضحيات». وأضاف منصور محمد أحد منتسبي قواتنا المسلحة: «نجدد العهد للوطن والقيادة بأن نجسد قيم ومبادئ الإمارات القائمة على التسامح والعدل والسلام والتعايش دائماً وإعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم».

من جانبه قال حاتم سعيد أحد منتسبي قواتنا المسلحة: «في هذه المناسبة المباركة نجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وأن نكون على العهد دائماً نحمل راية الوطن عالياً، ونفتديها بالغالي والنفيس لتبقى خفاقة شامخة»، كما قال مطر علي أحد منتسبي قواتنا المسلحة: «نحن أبناء قواتنا المسلحة صانعي الملاحم البطولية في الدفاع عن قضايا الوطن ونصرة المستضعفين لتبقى منارة خالدة للأجيال وأمثلة حية أبد الدهر على حب الوطن والبذل».