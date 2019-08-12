سعيد وهزاع بن طحنون يؤديان صلاة العيد في مدينة العين

المصدر: العين - وام

أدى الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد في مدينة العين. وأدى الصلاة إلى جانبهما الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان وعددٌ من المسؤولين.

وأوصى خطيب الصلاة المصلين بتقوى الله عز وجل، داعياً الله أن يحفظ قيادتنا وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا بالخير واليمن والبركات.

بعد ذلك استقبل الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك من المواطنين والمقيمين في مدينة العين.