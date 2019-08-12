الحكام يستقبلون جموع المهنئين بالعيد

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

استقبل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صباح أمس المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صباح أمس جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة.. داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

فقد تقبل سموهما التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والقبائل وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات التعليمية والجامعات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات من العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان وكبار الضباط وصف الضباط العاملين بالقيادة العامة.

وتقبل سموهما التهاني كذلك من العميد راشد جاسم مجلاد نائب المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان والضباط وضباط الصف وكبار رجالات الدولة وجموع المواطنين ونخبة من فعاليات المجتمع المدني والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي،وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني بعيد الأضحى المبارك من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وقدم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لسموهما أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وعلى سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والتقدم والرقي واليمن والبركات.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة مع الشيوخ وعدد من وجهاء وأعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، ومن كبار رجالات الدولة ورجال الأعمال والمستثمرين وكبار الاقتصاديين والتجار وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة وكبار المسؤولين.

ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قيادة دولة الإمارات وشعبها بالخير والرخاء والازدهار وعلى سموهما بموفور الصحة والعافية.. مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار بين مختلف شرائح وأفراد مجتمع الإمارات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عصر أمس بقصر سموه في الرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط الشرطة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه، معربين عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة. ودعا الجميع لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات باليُمن والخير والبركات.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وجموع المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب قائد عام شرطة أم القيوين وكبار ضباط القيادة العامة لشرطة أم القيوين وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة الدفاع المدني الذين قدموا التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة.. داعين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها بالخير والبركات في ظل القيادة الرشيدة للدولة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة الذين عبرواعن أطيب التهاني والتبريكات بتلك المناسبة .

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام و الفريق محمد عبد الرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشئون الاقتصادية، داعين العلى القدير ان يديم النعمة والصحة على سموه .

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من الشيوخ وأعيان القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة ومن رجال الأعمال والتجار والمدراء التنفيذين للشركات والمؤسسات والبنوك والمصانع بالدولة .

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في قصر خزام صباح أمس عدداً من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات والمواطنين الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

الشارقة

كما استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس بقصر البديع العامر، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الفضيلة، على سموهم وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركة، وأن يتحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار.

وتقبل سمو ولي عهد الشارقة التهاني والتبريكات، من كبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ووفود الصروح العلمية والثقافية والدوائر والمؤسسات المحلية ومن كبار رجالات الدولة، وأعيان البلاد، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. حضر الاستقبالات الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس النفط، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بحكومة الشارقة.