محمد بن زايد يستقبل الـمهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر المشرف في أبوظبي جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتبادل سموه التهاني والتمنيات بهذه المناسبة المباركة مع عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات إضافة إلى كبار قادة وزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وجموع المواطنين.

ورفع المهنئون خالص التهاني والتمنيات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يسبغ على سموه موفور الصحة والسعادة والعافية ويوفقه إلى كل ما فيه خير الوطن وأبنائه.

كما أعرب الجميع عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في وطن العز والمحبة وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي.

وتقبل التهاني بهذه المناسبة الكريمة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ.