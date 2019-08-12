محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجلس زعبيل الكبير بدبي صباح أمس المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

كما تقبل سموه التهاني من جموع المواطنين ووجهاء وأبناء القبائل ورجال الدين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة الذين قدموا التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة ويحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا ودولتنا الحبيبة من كل سوء.