توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون محملة بالغبار شرقاً وشمالاً.

و ذكر المركز -في نشرته اليومية - ان حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .

وسيحدث المد الأول في الخليج العربي عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 07:23 والجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

وفي بحر عمان سيحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 19:30 والجزر الاول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 31 80 40

دبي 41 34 75 35

الشارقة 42 32 80 40

عجمان 43 31 85 35

أم القيوين 42 32 85 30

رأس الخيمة 43 31 75 35

الفجيرة 37 32 80 55

العين 44 32 65 20

ليوا 43 31 90 25

الرويس 41 32 75 35

السلع 40 32 85 30

دلما 41 33 80 35

طنب الكبرى 38 32 85 45

طنب الصغرى 38 32 85 45

أبو موسى 38 32 85 45