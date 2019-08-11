ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة محمد قدور اليماحي وعلي خميس اليماحي

المصدر: الفجيرة- وام

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عصر أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد قدور اليماحي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له علي خميس راشد اليماحي. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة سكمكم بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد.