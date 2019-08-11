خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بالعيد

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

حماة الوطن

إلى ذلك، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - بمناسبة عيد الأضحى المبارك - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونواب الحكام.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة حماة الوطن أبناء قواتنا المسلحة المخلصين في ميادين الحق والواجب والإنسانية.. داعياً الله عز وجل أن يحفظهم من كل مكروه ويسدد خطاهم ويبارك جهودهم. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.. سائلاً المولى تعالى أن يعيده عليهم بالخير والسعادة ويحفظ وطننا ويديم عليه نعم الأمن والأمان والرخاء.

تقدم وازدهار

وهنأ أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين.. داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه في برقية بعث بها إلى صاحب السمو رئيس الدولة، عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة.. داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته ويعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى عدد من قادة الدول الخليجية والعربية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم مزيداً من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والأمن والاستقرار.

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، راجياً المولى تعالى أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام راجياً المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وهنّأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات باليمن والبركات. كما هنّأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، راجياً المولى أن يعيده عليهم جميعاً بمزيد من الخير والبركات، وأن تظل دولة الإمارات، في ظل قيادتها الحكيمة، واحة للمحبة والتسامح والسعادة والعطاء والازدهار. وقال سموه عبر «تويتر»: «نتقدم بأجمل التهاني إلى رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام، بعيد الأضحى، مناسبة تتحد فيها القلوب على الخير والعطاء والتسامح، وفيها تتجلى قيم الولاء، متوجهين بخالص الدعاء لجنودنا البواسل بالعزّة والمجد، ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير».

تهنئة رئيس الإكوادور بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس لينين مورينو غارسيس رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس لينين مورينو غارسيس. أبوظبي ـ وام

مكتوم بن محمد يهنئ القيادة

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي قيادة وشعب الإمارات والمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أتقدم بأسمى آيات التهنئة وأصدقها لقيادة وشعب دولة الإمارات والمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير والرفاه و الاستقرار». دبي - البيان