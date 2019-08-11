«زايد للإسكان» يصدر 256 مساعدة للمرأة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان 256 مساعدة سكانية للمرأة توزعت بين قروض ومنح منذ بداية العام الجاري ولغاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

فئات

وقال محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في البرنامج لــ«البيان»: إن فئات الدعم الإسكاني التي يقدمها برنامج زايد للإسكان للمرأة تتضمن الأرملة الحاضنة، التي لديها أبناء ذكور تجاوز أعمارهم 24 سنة ولا يعملون أو إناث غير متزوجات، والمطلقة الحاضنة لأبنائها، إذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن للأبناء وفقاً لضوابط محددة في اللائحة التنفيذية للبرنامج، وفاقدة الأبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعاً بإعالتها «مجهولة النسب»، إضافة إلى فاقدة الأبوين متى بلغت 30 عاماً دون زواج أو مطلقة وحيدة لم ترزق بأبناء أو أرملة وحيدة لم ترزق بأبناء، والمتزوجة بغير مواطن، بشرط أن يكون لديها مقيمون في الدولة وأن يكون والد الأبناء غير قادر على توفير مسكن مناسب للأسرة، وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البرنامج.

دعم سكني

وأوضح المحمود أن البرنامج يستقبل سنوياً نحو 6 آلاف طلب دعم سكني، ويتم التعامل معها وفق احتياجات مقدمي الطلبات ورغباتهم، منوهاً بأن ميزانية البرنامج للعام 2019 تصل إلى نحو 1.6 مليار درهم، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ركيزة أساسية

وقال المحمود: يحرص البرنامج على توفير المساكن للمواطنين على أرض الدولة، ويعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة في ظل دولة الاتحاد، انطلاقاً من أن توفير المسكن الملائم للمواطن ضرورة من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد.

ونوه بأن البرنامج حقق العديد من النجاحات والإنجازات من خلال خطط التطوير والتحديث المعتمدة على توفير الإمكانات البشرية المواطنة والمؤهلة، والتوسع في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق خطط استراتيجية فعالة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل قائمة على توفير حلول إسكانية متنوعة وميسرة للمواطنين مع التركيز على الجودة العالية في تقديم الخدمات.