تفويج ناجح لحجاج بيت الله إلى عرفات

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

أثمرت الجهود النوعية التي بذلتها المملكة العربية السعودية عن نجاح منقطع النظير في خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات، بدون أي حوادث أو إشكالات تنظيمية أو أمنية، ويتوجه الحجاج اليوم لرمي أولى الجمرات ضمن مناسك الحج.

وسخّرت الهيئات العاملة على تنظيم الحج جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

ورفع مدير عام الدفاع المدني السعودي، الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات. وأشاد في حديثه لقناة الإخبارية بالتنظيم الرائع، والجهود الكبيرة التي بذلتها كل الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن في ظل الإمكانات التي وفرتها الدولة للحجاج، مشيراً إلى أن الجميع يتسابقون لخدمة الحجاج بكل رغبة وتفانٍ وشرف.

وقال إن الدفاع المدني مثله مثل بقية القطاعات الأمنية والخدمية التي تسابقت بتنفيذ خطة الطوارئ خلال الحالة المطرية التي شهدتها المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بكل حرفية ومهنية وتواجدها في كل المواقع لتخدم الحاج.

التوجه إلى عرفة

وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام قد بدأت مع إشراقة صباح أمس التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة قام بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.

جاهزية عالية

إلى ذلك، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في يوم الحج الأكبر، اليوم، عبر منظومة أمنية مكونة من الأمن العام (قوة المشاة) ومن قوات الطوارئ الخاصة الموكلة لها إدارة وتنظيم حركة الحشود في المنشأة الجمرات.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية بالتنسيق مع الجهات لتسهيل حركة تفويج الحجاج، التي تكفل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مفيداً أنه سيتم توزيع الحجاج القادمين للجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات وفق خطط وآليات أعدت منذ وقت مبكر بما يضمن نجاح وتسهيل عملية دخولهم لمنشأة الجمرات. وأشار إلى أنه تم وضع العديد من الخطط الأمنية لتفويج الحجاج إلى مشعر مزدلفة ثم منى لرمي جمرة العقبة.