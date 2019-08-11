دوريات الشرطة المجتمعية تجوب رأس الخيمة بتكبيرات الإحرام

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

بادرت إدارة الشرطة المجتمعية فرع الدوريات المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بإطلاق تكبيرات الإحرام في شوارع ومناطق الإمارة عبر مكبرات الصوت للدوريات أثناء القيام بعملها، ووثقت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة المبادرة في فيديو تناقلته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وحصد إشادة كبيرة، وطالب عدد كبير بتعميم المبادرة على مستوى الدولة.

وأكد الرائد راشد بلهون رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إدارة الشرطة المجتمعية أن المبادرة انطلقت باقتراح قدمته المساعد أول بشاير صالح الشحي في قسم الشرطة المجتمعية، وحاز استحسان الإدارة وطبق فوراً، وانطلقت دوريات الشرطة المجتمعية وهي تقوم بعملها بتشغيل تكبيرات العيد بدلاً من الصوت المعتاد للدوريات، وبدأت منذ أول من أمس وتستمر إلى أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما ستطلق الشرطة المجتمعية «مبادرة فرحتكم عيدنا» اليوم أمام مصلى خزام بالقرب من مسجد الشيخ زايد، وتوزع هدايا وحلويات عيدية للأطفال وتشاركهم فرحة العيد.

مبادرات

وأكد عدد من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي دور المبادرات التي تطلقها شرطة رأس الخيمة ممثلة في الشرطة المجتمعية، للمشاركة في فرحة قدوم العيد، وتطبيقها لمثل تلك المبادرات لتفاعلها الدائم مع المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية يخلق نوعاً من الانسجام والتناغم الدائم بين الشرطة والمجتمع، مما يساهم في تغيير الصورة النمطية عن صورة الشرطة في اقتصار دورها على حفظ الأمن والأمان.