تكثيف الدوريات على الطرق والأسواق والمناطق التجارية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، استعداد القيادة العامة لشرطة دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة، وفي الأسواق والمناطق التجارية والأماكن التي يوجد فيها ازدحام.

ودعا اللواء المري مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث المرورية وارتكاب بعض المخالفات الخطرة كالسرعة الزائدة والقيادة بطيش وتهور والتجاوز من كتف الطريق، مؤكداً ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات التي تحرص شرطة دبي على نشرها في كل الأمكنة والأوقات وعبر كل وسائل الإعلام، والتي تخص مستخدمي الطرقات ومرتادي الشواطئ والرحلات الصحراوية والبحرية، وذلك كي لا تعكر بعض الأخطاء أو الحوادث الطارئة صفو فرحة عيد الأضحى.

توعية

كما دعا أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم يبتعدون عن أعينهم وتوعيتهم بعدم تقبل العيدية من أشخاص غير معروفين، وضرورة التقيد بأنظمة السلامة والأمان في المنازل لتفادي حوادث الحرائق، والابتعاد عن كل ما قد يسلبهم بهجة العيد، والانتباه للطرقات لتجنب حوادث الدهس، وعدم ركوب الدراجات في الشوارع العامة.

وعبر اللواء المري عن أمانيه للجميع بالابتهاج وقضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن شرطة دبي ليست جهازاً أمنياً يسهر على راحة مستخدمي الطريق فحسب بل هي شريك لهم ومعنية بالمساهمة في إدخال السرور والسعادة في نفوس أبنائهم عبر كافة الوسائل.

تهنئة القيادة

تقدمت شرطة دبي بالتهاني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكام الإمارات وأولياء العهود، بمناسبة عيد الأضحى.