هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تكرّم موظفيها المتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار حرصها على إرساء مفاهيم التميز والابتكار في بيئة العمل، والارتقاء بمفهوم التميز الوظيفي وتأصيله في ثقافة المؤسسة ليكون نهجاً فريداً لأسلوب العمل فيها، نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أخيراً، في مقرها الرئيسي بمدينة أبوظبي، وبحضور سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة والمديرين التنفيذيين وقيادات وموظفي الهيئة، وممثلين عن وزارة الداخلية، حفلاً الذين فازوا بأوسمة الأفراد في جائزة الناموس للتميز الإداري والوظيفي وجائزة حصاد للتميز الداخلي والتي كانت تنظم على المستوى الداخلي للجهات التي انبثقت عنها الهيئة، لإعداد الموظفين لدخول جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

حرص

وأكد سعيد البحري سالم العامري الحرص الكبير للقيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة ومرتكزات التميز بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وأهمية ذلك في تحقيق الرفعة والنماء للوطن، لافتاً إلى أن التميز الوظيفي ينعكس على الأداء المؤسسي ويسهم في تعزيزه لما يرقى لتطلعات القيادة وسعادة المجتمع.

وقال: «نفتخر اليوم بوجود نخبة من موظفينا المتميزين والمبدعين معنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فهذه النخبة التي اختارت التميز نهجاً لها وأسلوب عمل، هي إضافة كبيرة لمؤسستنا الفتية وثروة حقيقية نعتز بها ونسعى لتمكينها ودعمها في مواصلة التميز والريادة، انطلاقاً من إيماننا التام بأن العنصر البشري هو الأهم في رحلتنا لتحقيق أهدافنا».

تثمين

وثمن الدور الكبير للداخلية في تقييم الموظفين المشاركين بجائزة الناموس للتميز الإداري والوظيفي، وملاحظاتهم الثرية التي قدموها لهم من خلال التقارير التعقيبية، والتي تعتبر مرتكزات صلبة وموجهات مهمة لانطلاقة قوية وجديدة للموظفين المشاركين، موجهاً فريق التميز في الهيئة إلى المباشرة في تأسيس جائزة داخلية جديدة للتميز تراعي كل مجـــالات عمل الهيئة.

وفاز بوسام المدير التنفيذي حمد النعيمي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية، والدكتورة سلامة سهــيل المهيري مدير المختبرات البيطرية بوسام الإشراف الإداري، وحـــصدت أسماء عبدي محمد وسام خدمة المتعاملين الإشرافي، وذهب وسام المجال التخصصي لخولة جمعة الوحشي، كما فازت زليخة محمد الحمادي بوسام التقني الفني، وعلي حسن الكثيري بوسام المجال الميداني، وفازت عفراء حمد المنصوري بوسام خدمة المتعاملين غير الإشرافي، وعبدالله عصام الحمد بوسام الدعم الإداري، ونال علي عبد الرحيم الحوسني وسام المتفاني ذو الخدمة الطويلة، وهند عبيد الرميثي وسام الموظف الجديد.

قيم

شدد سعيد البحري سالم العامري على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ التميز وجعلها ثقافة مؤسسية تثري جودة الحياة في بيئة العمل بمزيد من الإيجابية والتحفيز والسعادة.