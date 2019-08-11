10000 مسافر يومياً عبر منفذ حتا خلال عطلة الأضحى

المصدر: دبي-البيان

يستقبل منفذ حتا الحدودي ما يقترب من 10000 مسافر يومياً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ويقضي الزوار الإجازة في دبي للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.

ويؤدي ضباط جمارك دبي عملهم بكل كفاءة في كافة المنافذ والمراكز الجمركية الجوية والساحلية والبرية في الإمارة حيث ينشرون السعادة بتوفير أقصى درجات الانسيابية لزوار دبي القادمين لقضاء إجازة عيد الأضحى، تسبقهم الابتسامة التي لا تغيب عن وجوههم، وفي أيديهم وردة تحية من جمارك دبي للزوار، ويتمتعون باليقظة والفراسة، في القدرة على اكتشاف كل ما هو غير مشروع وممنوع، لحماية حدود الوطن الغالي، ويعملون في الأعياد والإجازات الرسمية ليسعدوا آخرين.

ويمثل منفذ حتا الحدودي نقطة عبور محورية سواء على صعيد المسافرين الخليجيين أو الشحن البري، حيث يقوم بدور كبير في تسهيل الحركة التجارية وحركة المسافرين بين دبي وسلطنة عُمان، الذين تصل نسبتهم سنوياً إلى ما يقارب مليوني مسافر، كما أنه يمثل مركزاً محورياً للنقل البري بين سلطنة عُمان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

خدمات

وعن الإجراءات التي اتخذتها إدارة المراكز الجمركية البرية في جمارك دبي للتسهيل على المسافرين خلال تلك الفترة يقول حمد كاجور مدير مركز جمارك حتا، إنه انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين وتعزيز سمعة إمارة دبي في تسهيل عبور المسافرين والمحافظة على حماية المجتمع ضد المواد الممنوعة والمقيدة استعد مركز جمارك حتا استعدادات مبكرة لموسم عيد الأضحى المبارك حيث من المتوقع مرور 8000 إلى 10000 مسافر يومياً خلال أيام العيد وعليه تم تخصيص 4 مسارات في ساعات الذروة ما سيؤدي إلى انسيابية العمل وتسهيل حركة دخول وخروج المسافرين في المنفذ وذلك من خلال تضافر جميع الجهود المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين، كما سيقوم موظفو مركز جمارك حتا بتهنئة المسافرين وتوزيع حلويات العيد والضيافة عليهم.

وأكد زيادة عدد ضباط الجمارك المناوبين للتسهيل على القادمين وسرعة إنجاز إجراءاتهم الجمركية، مشيراً إلى أن جمارك دبي تبذل جهوداً كبيرة لخدمة زوار دبي وتحقيق سعادتهم.